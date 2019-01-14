Участники Давоса назвали главные риски для экономики в 2019-м году

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По мнению экспертов Всемирного экономического форума в Давосе, главной угрозой стабильности мировой экономике в 2019 году станет эскалация конфликта между крупнейшими мировыми государствами. Именно этот риск отметили 91% опрошенных экспертов.
Схожая по сути проблема попала на вторую строку рейтинга глобальных угроз – 88% респондентов уверены, что непоправимый ущерб экономике может принести «разрушение международных торговых правил и соглашений». А на третьем месте (85%) — «политическая конфронтация/трения между крупнейшими державами».
Кроме того, в ТОП-10 угроз попали массированные кибератаки, ставшие едва ли не трендом последних лет информационные войны и распространение фейковых новостей. А также вероятная утрата доверия стран-участниц к коллективным договорам безопасности.
Стабильность международных экономических связей находится под угрозой, и это грозит непредсказуемыми последствиями для мирового рынка. В опросе ВЭФ участвовали 1000 бизнесменов, политиков и ученых, которые принимают участие в форуме.
Прогнозы, которые сделали в прошлом году на сессии МЭВ эксперты МВФ, четко воплотились в жизнь в 2018-м году. Тогда специалисты Фонда предсказали повышение ставок центробанками мира, провал налоговой реформы Трампа и торможение развития экономики Китая. Все эти факторы в течение года сильно давили на мировые рынки.
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