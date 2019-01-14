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Владелец "Добробута" покупает половину клиники "Борис"

Владелец "Добробута" покупает половину клиники "Борис"

Владелец сети медицинских центров «Добробут» планирует приобрести более 50% частной клиники «Борис», передает пресс-служба Антимонопольного комитета.

АМКУ просит представителей отрасли предоставить замечания и соображения по сделке и оценке ее влияния на рынок.

«Распоряжением государственного уполномоченного от 4 января 2019 № 02/7-р начато рассмотрение дела №24-25 / 1-19-ЭК о концентрации в виде приобретения компанией Satumco Limited (Лимассол, Кипр) доли в уставном капитале ООО «Борис» (Киев) обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества», – сказано в сообщении. Слияние происходит на рынке медицинских услуг в городе Киеве.

Сеть медицинских центров «Добробут» через кипрскую Satumco Limited принадлежит инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы и совладельцу сети магазинов «Люксоптика» Олегу Калашникову. Они приобрели «Добробут» в 2014 году у бизнесмена и депутата БПП Руслана Демчака.

По материалам УБР
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