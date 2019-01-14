ГФС обнародовала сумму возмещенного НДС за 2018 год

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Всего в 2018 году плательщикам налога на добавленную стоимость возместили 131,7 млрд грн. По сравнению с выплатами 2017 года (120,1 млрд грн) это на 11,6% или на 11,6 млрд грн больше.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.
На 10% или на 1 млрд грн увеличилась в прошлом году и среднемесячная сумма возмещения НДС. В 2017 году этот показатель был 10 млрд грн, а в 2018 году он вырос до 11 млрд грн.
В декабре 2018 плательщикам возместили 10,1 млрд грн.
Сообщалось, что за 11 месяцев 2018 года плательщикам было возвращено 121,6 млрд грн НДС, что на 11,9%, или на 12,9 млрд грн больше соответствующего периода 2017 года. На 1,1 млрд грн, или на 12,2% увеличилась среднемесячная сумма возмещения НДС.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий в январеВчера, 18:00 - 2325 28
Украинцев переобучают и ставят к станку - данные ГосстатаВчера, 09:00 - 2240 27
НБУ: впервые за пять лет инфляция уменьшилась до однозначного уровняВчера, 16:00 - 716 11
Работодатели назвали идеальный возраст кандидата на должностьВчера, 06:00 - 5498 6
Украина может занять первое место по количеству заробитчанВчера, 08:00 - 1683 5
"Укрзализныця" намерена в течение года несколько раз повысить тарифыВчера, 14:00 - 2591 5
ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий в январеВчера, 18:00 - 2325 28
Рева рассказал, чего не хватает для введения накопительных пенсийВчера, 21:00 - 1993 2
Подорожание нефти в мире побило октябрьские рекордыВчера, 15:00 - 1237
Motorola снова выпустит ранее популярную модель Motorola RAZR7 ч. назад - 871
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 1578
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 3426 5
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 9360 4
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 1923 1
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 1448