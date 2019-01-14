ГФС обнародовала сумму возмещенного НДС за 2018 год

Всего в 2018 году плательщикам налога на добавленную стоимость возместили 131,7 млрд грн. По сравнению с выплатами 2017 года (120,1 млрд грн) это на 11,6% или на 11,6 млрд грн больше.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.

На 10% или на 1 млрд грн увеличилась в прошлом году и среднемесячная сумма возмещения НДС. В 2017 году этот показатель был 10 млрд грн, а в 2018 году он вырос до 11 млрд грн.

В декабре 2018 плательщикам возместили 10,1 млрд грн.

Сообщалось, что за 11 месяцев 2018 года плательщикам было возвращено 121,6 млрд грн НДС, что на 11,9%, или на 12,9 млрд грн больше соответствующего периода 2017 года. На 1,1 млрд грн, или на 12,2% увеличилась среднемесячная сумма возмещения НДС.