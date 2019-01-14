Рада не поддержала отмену моратория на продажу земли

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ВР отклонила проект постановления об отмене решения по проекту ЗУ “О внесении изменений в раздел X “Переходные положения “Земельного кодекса Украины относительно продления запрета отчуждения сельскохозяйственных земель”.
За принятие соответствующего постановления проголосовал 81 народный депутат, против — 25, воздержались — 30, не голосовали — 156.
Проект постановления направлен на отмену решения Верховной Рады Украины от 20 декабря 2018 года о принятии в первом чтении за основу и в целом проекта Закона Украины “О внесении изменений в раздел Х “Переходные положения” Земельного кодекса Украины относительно продления запрета отчуждения сельскохозяйственных земель” (регистрационный номер 9355-5 от 04.12.2018).
В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что принятие решения Верховной Радой от 20 декабря 2018 года состоялось с грубыми нарушениями требований Закона Украины “О Регламенте Верховной Рады Украины”(Регламент), а именно: во время рассмотрения законопроекта были нарушены нормы относительно сроков подачи альтернативных законопроектов.
В частности, субъекты законодательной инициативы были лишены возможности внести в сроки, предусмотренные Регламентом, альтернативные проекты по ключевому для общества вопросу, поэтому это решение не может считаться принятым в соответствии с законом и подлежит отмене предусмотренным Регламентом образом.
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