Создан Bluetooth-микрочип, не нуждающийся в батареи

Компания Wiliot разработал чип с Bluetooth-модулем, у которого нет батареи. Устройство-наклейка работает за счет радиочастот, находящихся в окружающей среде — это может быть Bluetooth, Wi-Fi или излучение сотовых сетей.

Об этом сообщило издание The Verge.

Устройство можно подключать к различным датчикам, что особенно актуально для интернета вещей.

Ожидается, что количество гаджетов с постоянным интернет-соединением будет исчисляться миллиардами. При этом их необходимо будет обеспечить электропитанием. Wiliot, среди инвесторов которой есть Amazon и Samsung, предложила решения данной проблемы.

Среди вероятных сфер применения нового крохотного Bluetooth-чипа — потребительские товары. «Наклейку» можно разместить на товарах для легкого доступа к инструкции — это особенно актуально, когда бумажная версия утрачена. Гаджет можно поместить на одежду для передачи оптимальных параметров стиральной машине.

Датчик температуры сможет сообщать, когда отслеживаемые предметы становятся слишком горячими или холодными. Сенсор давления может сообщать, когда контейнер для пищи становится пустым, и автоматически заказывать замену. В таком случае смарт-холодильники станут действительно «умными».

Wiliot привлек $30 млн финансирования и пообещала выпустить на рынок ограниченную партию своих устройств еще в 2019 году. Полноценное промышленное производство ожидается с 2020 года.