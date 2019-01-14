Укргазбанк и НЕФКО запустили новую кредитную программу для реализации зеленых проектов для бизнеса

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Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО) и государственный банк “Укргазбанк” сегодня, 17 января, запустили новую программу для поддержки реализации в Украине проектов возобновляемой энергетики. Программа с бюджетом 10 млн евро будет финансировать проекты малых и средних предприятий на протяжении семи лет. НЕФКО подписала кредитный договор с Укргазбанком на сумму 5 млн евро и еще 5 млн евро инвестирует в программу Укргазбанк.
Об этом стало известно в ходе подписания договора между НЕФКО и Укргазбанком.
Программа будет предоставлять кредитное финансирование для реализации проектов возобновляемой энергетики на территории нашей страны. Поскольку уже существует серьезный портфель, состоящий из проектов в сфере солнечной энергии, гидроэнергии, биогаза и биомассы, ожидается, что фонды программы будут полностью использованы в первом квартале 2019 года.
“Это очень интересная инициатива для нашего банка, поскольку она сочетает два важных аспекта нашей деятельности – «зеленое финансирование» и финансирование малого и среднего бизнеса. Это будет наша первая программа только для финансирования проектов, направленных на чистую окружающую среду. Начиная с 2016 года, когда Укргазбанк стал на «зеленый путь», мы создали значительный портфель зеленых проектов. Совместная с НЕФКО программа позволит нам расширить поддержку украинских малых и средних предприятий, которые разделяют наше желание достичь энергетической независимости Украины и противодействовать изменению климата”, – сказал первый заместитель председателя правления Укргазбанка Андрей Кравец.
Отметим, Укргазбанк – четвертый крупнейший банк Украины – быстро набрал значительный портфель зеленых проектов и, начиная с 2016 года, уже финансировал или обязался финансировать более 140 проектов в сфере чистой энергетики с использованием биотоплива, гидроэнергии, солнечной и ветряной энергии с общей мощностью объектов 845 мегаватт. А благодаря совместной программе с НЕФКО Укргазбанк усилит свою роль «зеленого финансиста» Украины.
“НЕФКО сотрудничает с банками с момента своего прихода в Украину – с 2008 года. Мы очень довольны, что путем запуска совместно с Укргазбанком новой программы можем усилить нашу роль в передаче кредитов малым и средним предприятиям, работающим в Украине в экологической сфере. Укргазбанк лидер в финансировании зеленых инвестиций в Украине и имеет очевидные достижения и портфель проектов”, – отметил исполнительный директор НЕФКО Магнус Ристедт.
Сейчас НЕФКО кредитует ряд банков в основных странах своей деятельности в Восточной Европе и поддерживает внедрение проектов энергоэффективности и возобновляемой энергетики в частном секторе. Начиная с 2008 года НЕФКО предоставила кредитное финансирование трем аналогичным программам совместно с украинскими банками, а также непосредственно финансировала другие проекты в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергии. Текущий портфель НЕФКО в Украине насчитывает 140 проектов, находящихся на разных этапах.
Напомним, в 2014 году наша страна взяла на себя обязательство до 2020 года производить 11% энергии из возобновляемых источников. Сейчас в Украине уже инициированы инвестиции в сфере возобновляемой энергетики.
Укргазбанк – первый в Восточной Европе банк, который фокусируется на «зеленых» кредитах физическим и юридическим лицам. В 2018 году 60% всех новых объектов возобновляемой энергии в Украине было профинансировано Укргазбанком
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