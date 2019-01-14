Названы самые богатые спортсмены мира

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В первую очередь все самые богатые спортсмены продолжают зарабатывать деньги в таких американских лигах как Национальная Футбольная Лига (NFL), Главная Лига Бейсбола (MLB) и Национальная Баскетбольная Ассоциация (NBA). Спортсмены, которые работают на упомянутые лиги, занимают четыре места из пяти первых, а их доход превосходит доход всех остальных в несколько раз. Только одна NFL приносит ежегодно $13 млрд.
Первое место среди футболистов, для которых 2018 год стал самым прибыльным, занял аргентинец Лионель Месси. В прошлом году он заработал $111 млн.
Второе место занял Криштиану Роналду. 2018 год принес ему $108 млн ($61 млн. зарплаты плюс $47 млн. от спонсоров). Именно летом прошлого года он перешел из «Реала» в «Ювентус». Роналду в очередной раз отличился на Лиге чемпионов, приведя свой клуб к победе, но на Чемпионате мира «гонял» не особо результативно, покинув поле в первом раунде плей-офф.
Третье место в рейтинге спортсменов-богачей занял Конор Макгрегор, заработав в прошлом году $99 млн. Ирландский единоборец потратил весь 2018 год, пытаясь заработать на бою с Хабибом Нурмагомедовым. Так или иначе, он получил свое, даже несмотря на поражение.
Четвертое место снова занял футболист. Крайний полузащитник Неймар разжился в этом году на $90 млн. Подписав в 2017 году выгоднейший контракт с Пари Сен-Жермен, он продолжает получать баснословные суммы.
На пятой позиции стоит баскетболист Леброн Джеймс. Он отхватил в этом году $85,5 млн. Такую многомиллионную сумму ему принесли рекламные контракты и доля в клубе «Ливерпуль». В 2019 году он сменил «Кливленд Кавальерс» на «Лос-Анджелес Лейкерс».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий в январе5 ч. назад - 1335 27
Украинцев переобучают и ставят к станку - данные Госстата14 ч. назад - 1823 16
НБУ: впервые за пять лет инфляция уменьшилась до однозначного уровня7 ч. назад - 427 9
Украина может занять первое место по количеству заробитчан15 ч. назад - 1334 5
Работодатели назвали идеальный возраст кандидата на должность17 ч. назад - 3646 4
НБУ: Как распознать фальшивые гривны13 ч. назад - 8862 1
Работодатели назвали идеальный возраст кандидата на должность17 ч. назад - 3646 4
Украинцев переобучают и ставят к станку - данные Госстата14 ч. назад - 1823 16
"Укрзализныця" намерена в течение года несколько раз повысить тарифы9 ч. назад - 1457 3
Илон Маск предложил построить туннель в АвстралииВчера, 23:30 - 1422
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 1548
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 3383 2
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 9298 4
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 1902 1
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 1435