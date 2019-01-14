Названы самые богатые спортсмены мира

В первую очередь все самые богатые спортсмены продолжают зарабатывать деньги в таких американских лигах как Национальная Футбольная Лига (NFL), Главная Лига Бейсбола (MLB) и Национальная Баскетбольная Ассоциация (NBA). Спортсмены, которые работают на упомянутые лиги, занимают четыре места из пяти первых, а их доход превосходит доход всех остальных в несколько раз. Только одна NFL приносит ежегодно $13 млрд.

Первое место среди футболистов, для которых 2018 год стал самым прибыльным, занял аргентинец Лионель Месси. В прошлом году он заработал $111 млн.

Второе место занял Криштиану Роналду. 2018 год принес ему $108 млн ($61 млн. зарплаты плюс $47 млн. от спонсоров). Именно летом прошлого года он перешел из «Реала» в «Ювентус». Роналду в очередной раз отличился на Лиге чемпионов, приведя свой клуб к победе, но на Чемпионате мира «гонял» не особо результативно, покинув поле в первом раунде плей-офф.

Третье место в рейтинге спортсменов-богачей занял Конор Макгрегор, заработав в прошлом году $99 млн. Ирландский единоборец потратил весь 2018 год, пытаясь заработать на бою с Хабибом Нурмагомедовым. Так или иначе, он получил свое, даже несмотря на поражение.

Четвертое место снова занял футболист. Крайний полузащитник Неймар разжился в этом году на $90 млн. Подписав в 2017 году выгоднейший контракт с Пари Сен-Жермен, он продолжает получать баснословные суммы.

На пятой позиции стоит баскетболист Леброн Джеймс. Он отхватил в этом году $85,5 млн. Такую многомиллионную сумму ему принесли рекламные контракты и доля в клубе «Ливерпуль». В 2019 году он сменил «Кливленд Кавальерс» на «Лос-Анджелес Лейкерс».