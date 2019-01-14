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На сегодня России начислено $5 миллионов долга по иску Ощадбанка - Пышный

На сегодня России начислено $5 миллионов долга по иску Ощадбанка - Пышный

На сегодня Российской Федерации начислен долг в размере $5 миллионов по решению Арбитражного суда в Париже о компенсации РФ убытков Ощадбанка в связи с потерянными в оккупированном Крыму инвестициями.

Об этом заявил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

“Если брать [отсчет] с момента, когда было вынесено судебное решение, до сегодняшнего дня, уже было начислено $5 миллионов – немалые деньги”, – сказал он.

Соответствующее решение суда о компенсации Россией ущерба финучреждения он назвал “историческим”.

Справка finance.ua

  • 26 ноября 2018 года Арбитражный суд в Париже удовлетворил иск государственного Ощадбанка и принял решение о взыскании с России $1,3 млрд в рамках компенсации ущерба, причиненного в результате аннексии Крыма со стороны РФ.
  • Долг Российской Федерации по иску Ощадбанка о компенсации убытков ежедневно растет на $97 тысяч.
По материалам НВ
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