На сегодня России начислено $5 миллионов долга по иску Ощадбанка - Пышный

На сегодня Российской Федерации начислен долг в размере $5 миллионов по решению Арбитражного суда в Париже о компенсации РФ убытков Ощадбанка в связи с потерянными в оккупированном Крыму инвестициями.

Об этом заявил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

“Если брать [отсчет] с момента, когда было вынесено судебное решение, до сегодняшнего дня, уже было начислено $5 миллионов – немалые деньги”, – сказал он.

Соответствующее решение суда о компенсации Россией ущерба финучреждения он назвал “историческим”.

Справка finance.ua

26 ноября 2018 года Арбитражный суд в Париже удовлетворил иск государственного Ощадбанка и принял решение о взыскании с России $1,3 млрд в рамках компенсации ущерба, причиненного в результате аннексии Крыма со стороны РФ.