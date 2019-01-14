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«Киевпастранс» объяснил, зачем прикладывать «Карточку киевлянина» к валидаторам

«Киевпастранс» объяснил, зачем прикладывать «Карточку киевлянина» к валидаторам

Пассажирам с льготной «Карточкой киевлянина» в столичном коммунальном транспорте при посадке следует зарегистрировать свою поездку с помощью валидатора.

Об этом сообщает пресс-служба “Киевпастранс” на странице в Facebook.

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“После посадки в трамвай, троллейбус или автобус пассажир льготной категории обязан зарегистрировать свою поездку: приложить «карточку киевлянина» к валидатору и дождаться соответствующего звукового сигнала. Средства в регистрации на валидаторе не взимаются» – говорится в сообщении.

Незарегистрированная льготная «Карточка киевлянина» не дает права на бесплатный проезд.

Также отмечается, что количество льготных поездок в течение года не ограничено. Льготы, предоставленные ранее государством, остаются без изменений.

По материалам Finance.UA
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