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Умер один из ведущих американских инвесторов

Умер один из ведущих американских инвесторов

В США скончался один из ведущих американских инвесторов Джон Богл.

Как сообщает CNBC, в возрасте 89 лет он умер в Брин-Мауро, штат Пенсильвания. Однако причина смерти инвестора не раскрывается.

Он страдал от сердечно-сосудистых заболеваний и перенес не менее шести инфарктов, первый из которых – в 31 год.

Он написал 13 книг по инвестициям, последняя из которых была издана в 2018 году – “Продолжай курс: история авангарда и революция индексов”. Сотрудники Богла создали сайт, основанный на его советах по инвестированию: Bogleheads.org.

Справка finance.ua

  • Богл в 1975 году основал группу Vanguard, которая сейчас является крупнейшей инвестиционной компанией в мире. Он занимал в ней руководящие должности до 1996 года.
  • Сейчас Vanguard распоряжается активами на сумму более $5,1 трлн, которые переданы более 20 млн инвесторов в 170 странах мира.
По материалам Обозреватель
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