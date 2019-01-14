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Представлена новая «семерка» от BMW (фото)

Представлена новая «семерка» от BMW (фото)

BMW официально представил в Интернете обновленный флагманский седан BMW 7 Series. Его премьера в «живую» состоится в марте, а у дилеров он появится в апреле текущего года.

Обновленный BMW 7 Series получил слегка изменённый капот, более крупную решётку радиатора, новые бамперы, новые светодиодные фары и новую выхлопную систему.

В салоне сразу обращают на себя внимание цифровая панель приборов и новая информационно-развлекательная система, 12,3-дюймовый экран которой вынесен на переднюю панель. Этот экран отображает всю необходимую информацию, а управлять системой можно голосовыми командами. Вообще салон поражает качеством отделки и высокими технологиями.

По материалам autonews.ua
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