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Сервисный бизнес Apple замедляет рост

Сервисный бизнес Apple замедляет рост

Сервисный бизнес, который Apple называла быстрорастущим источником доходов, демонстрирует замедление темпов роста, сообщили аналитики RBC Capital Markets.

Apple развивает такие сервисы, как App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud, iTunes и многие другие. Этот бизнес принес компании 13% выручки по итогам 2017 финансового года против 8% пятью годами ранее.

По оценкам RBC Capital Markets, в четвертом квартале 2018 года выручка сервисного подразделения Apple поднялась на 18%, тогда как эксперты ранее предсказывали 27-процентный подъем.

Одной из причин снижения динамики доходов аналитики называют слабые продажи услуг поддержки AppleCare. Поскольку меньше людей обновляют свои продукты Apple так же быстро, как раньше, у клиентов становится меньше возможностей для использования сервисов поддержки компании.

Еще одним негативным фактором, по мнению специалистов, являются платежи Google в пользу Apple за приобретение трафика, чтобы поисковая система первой использовалась по умолчанию в “яблочных” устройствах. Впрочем, обозримость этой сделки все еще остается ограниченной, поэтому непонятно, как она будет влиять на финансовые показатели Apple, говорится в записке для клиентов.

По материалам internetua.com
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