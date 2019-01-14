Сервисный бизнес Apple замедляет рост

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Сервисный бизнес, который Apple называла быстрорастущим источником доходов, демонстрирует замедление темпов роста, сообщили аналитики RBC Capital Markets.
Apple развивает такие сервисы, как App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud, iTunes и многие другие. Этот бизнес принес компании 13% выручки по итогам 2017 финансового года против 8% пятью годами ранее.
По оценкам RBC Capital Markets, в четвертом квартале 2018 года выручка сервисного подразделения Apple поднялась на 18%, тогда как эксперты ранее предсказывали 27-процентный подъем.
Одной из причин снижения динамики доходов аналитики называют слабые продажи услуг поддержки AppleCare. Поскольку меньше людей обновляют свои продукты Apple так же быстро, как раньше, у клиентов становится меньше возможностей для использования сервисов поддержки компании.
Еще одним негативным фактором, по мнению специалистов, являются платежи Google в пользу Apple за приобретение трафика, чтобы поисковая система первой использовалась по умолчанию в “яблочных” устройствах. Впрочем, обозримость этой сделки все еще остается ограниченной, поэтому непонятно, как она будет влиять на финансовые показатели Apple, говорится в записке для клиентов.
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