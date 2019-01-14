Хакеры украли миллиард долларов в криптовалюте - Вloomberg

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Для крупных инвесторов, разочаровавшихся в криптовалюте из-за кражи на миллиард долларов, появится новый, более безопасный способ торговли.
К концу месяца клиенты BitGo Inc. смогут покупать или продавать биткоины, эфир и другие цифровые активы, не оставляя их в холодном хранилище – иными словами, они будут содержаться на устройствах, не подключенных к Интернету – так их труднее украсть.
Взлом является серьезной проблемой. По данным компании CipherTrace, за первые девять месяцев прошлого года было похищено почти 1 млрд долларов в криптовалюте.
BitGo хочет “внедрить структуру рынка, которой раньше никогда не было”. По словам генерального директора Майка Белше, возможность покупать или продавать монеты в автономном режиме означает, что цифровая валюта не отправляется на биржу, что снижает риск кражи, человеческих ошибок или несоблюдения требований соответствия.
Торговля цифровой валютой в холодном хранилище может уменьшить еще одну проблему для инвесторов: риск резкого изменения цен в течении одного или двух дней – время, необходимое для отправления криптовалюты на горячий кошелек биржи.
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