Ford разрабатывает полностью электрический пикап серии F

Американский автопроизводитель Ford предпринимает активные усилия с целью сохранения в дальнейшем лидирующих позиций на мировом автомобильном рынке, занявшись разработкой не просто гибрид, а полностью электрический пикап.

Джим Фарли (Jim Farley), президент Ford по глобальным рынкам, объявил на мероприятии в Детройте, что автопроизводитель намерен электрифицировать пикап серии F. Известно, что с 2015 года компания работает над гибридной версией пикапа F-150, но это совершенно другой проект. К сожалению, Фарли не раскрыл, какую именно модель пикапа компания планирует перевести на электрическую тягу.