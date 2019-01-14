ЕС инициировал переговоры с Украиной по спору из-за леса-кругляка

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ЕС официально попросил провести консультации с Украиной в рамках Соглашения об ассоциации по ее мораторию на экспорт необработанной древесины.
Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии.
“ЕС считает, что долгосрочное ограничение торговли Украиной является нарушением ключевых торговых положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, запрещающих любые формы ограничений на экспорт”, – заявили 16 января в Еврокомиссии.
“Хотя ЕС решительно поддерживает законодательные меры, предпринимаемые государствами для сохранения лесов и борьбы с незаконными вырубками, ЕС неоднократно заявлял, что запрет экспорта из Украины не может считаться соответствующей или эффективной мерой для этой цели, и неоднократно предлагал сотрудничество в области сохранения и управления лесами”, – говорится в заявлении.
Консультации по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС являются первым шагом в решении споров, отметили в Брюсселе.
“ЕС надеется, что вопрос может быть успешно решен в ходе этих двусторонних консультаций”, – добавили в Еврокомиссии.
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