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ЕС инициировал переговоры с Украиной по спору из-за леса-кругляка

ЕС инициировал переговоры с Украиной по спору из-за леса-кругляка

ЕС официально попросил провести консультации с Украиной в рамках Соглашения об ассоциации по ее мораторию на экспорт необработанной древесины.

Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии.

“ЕС считает, что долгосрочное ограничение торговли Украиной является нарушением ключевых торговых положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, запрещающих любые формы ограничений на экспорт”, – заявили 16 января в Еврокомиссии.

“Хотя ЕС решительно поддерживает законодательные меры, предпринимаемые государствами для сохранения лесов и борьбы с незаконными вырубками, ЕС неоднократно заявлял, что запрет экспорта из Украины не может считаться соответствующей или эффективной мерой для этой цели, и неоднократно предлагал сотрудничество в области сохранения и управления лесами”, – говорится в заявлении.

Консультации по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС являются первым шагом в решении споров, отметили в Брюсселе.

“ЕС надеется, что вопрос может быть успешно решен в ходе этих двусторонних консультаций”, – добавили в Еврокомиссии.

По материалам Економічна Правда
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