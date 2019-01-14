Украина вошла в рейтинг стран со средней опасностью для туристов

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Эксперты Forbes оценили туристические маршруты с точки зрения безопасности. Украина расположилась в зоне среднего риска.
Карта туристических рисков на 2019 год учитывает безопасность на дорогах, уровень медицины и общей безопасности. В медицинских вопросах в Украине для туристов прогнозируют средние риски.
“Скорая помощь и стоматологические услуги “обычно доступны”, но можно подхватить инфекцию через пищу и воду”, – пишет издание.
Опасность также несут возможности протестов, митингов, беспорядков и “случайных терактов”.
Эксперты также отмечают, что возможны проявления коммунального, религиозного или расового насилия.
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