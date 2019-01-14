Таиланд продлил отмену визового сбора

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Правительство Таиланда продлило действие отмены платы за визу по прибытии для туристов из 20 стран мира, в том числе из Украины.
Льготный режим будет длиться до 30 апреля 2019 года.
Как уточняет Туристическое управление Таиланда, плата не взимается при условии, что срок пребывания в стране не превышает 15 дней. Глава этого ведомства Ютасак Супасорн отметил, что время для продления отмены визового сбора выбрано идеально, так как в феврале страна отмечает китайский Новый год, а в апреле – Тайский (Сонгкран).
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Власти Таиланда отменили сбор в размере 2000 батов (60 долларов) с 15 ноября 2018 года, чтобы стимулировать приток туристов. Ожидается, что такие меры помогут увеличить турпоток на 30%, а также вернуть в страну китайских отдыхающих, число которых сократилось после катастрофы судна в Пхукете, когда погибли 47 человек.
По данным министерства туризма и спорта Таиланда, за девять месяцев 2018 года страну посетили более 28 млн иностранных туристов (на 8,7% больше, чем за тот же период в 2017 году). Они потратили $42,9 млрд, что на 10,9% больше, чем за девять месяцев 2017 года.
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