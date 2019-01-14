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В сеть "слили" фото нового iPhone ХІ

В сеть "слили" фото нового iPhone ХІ

В интернете появились новые предварительные изображения iPhone ХІ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Next Web.

Издание опубликовало снимки, которые появились на странице в Twitter инсайдера Стивена Хеммерстоффера ( @OnLeaks ). Дисплей нового гаджета похож на предыдущие модели iPhone Х, XR, XS, но в этом случае выемка под динамик немного меньше.

На обратной стороне появится тройная камера. Вспышка будет в виде кольца вокруг средней камеры. Эта модель черного цвета.

Стоит отметить, что это предварительные изображения, и конечная разработка может отличаться от этих фото.

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По материалам УНН
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