В сеть "слили" фото нового iPhone ХІ

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В интернете появились новые предварительные изображения iPhone ХІ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Next Web.
Издание опубликовало снимки, которые появились на странице в Twitter инсайдера Стивена Хеммерстоффера ( @OnLeaks ). Дисплей нового гаджета похож на предыдущие модели iPhone Х, XR, XS, но в этом случае выемка под динамик немного меньше.
На обратной стороне появится тройная камера. Вспышка будет в виде кольца вокруг средней камеры. Эта модель черного цвета.
Стоит отметить, что это предварительные изображения, и конечная разработка может отличаться от этих фото.
Кстати, планируете купить новый iPhone, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В прошлом году Украина сократила импорт газа на 4 млрд кубометров - ПорошенкоВчера, 09:30 - 899 25
Украина уже 1150 дней живет без российского газа - ПремьерВчера, 14:45 - 595 22
НКРЭКУ отменила ночной тариф на электроэнергию для юрлицВчера, 12:00 - 12026 16
Украина увеличила импорт свинины в 5 разВчера, 05:00 - 1631 12
Кабмин заключит новый контракт с "Нафтогазом", предусматривающий "нормальные" зарплатыВчера, 14:30 - 827 9
НКРЭКУ отменила ночной тариф на электроэнергию для юрлицВчера, 12:00 - 12026 16
Глава НБУ дал прогноз курса гривны на 2019 годВчера, 15:00 - 3126 2
"Киевстар" закрывает несколько "домашних" тарифовВчера, 13:00 - 2513 2
ОТП Банк изменил максимальную процентную ставкуВчера, 12:10 - 2363
Аналитики озвучили объемы финансовых потерь биткоин-майнеровВчера, 17:40 - 2056 1
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 1014
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 2661 1
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 8553 5
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 1660 1
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 1240