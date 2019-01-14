Cadillac анонсировал свой первый электромобиль (фото)

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Американский автопроизводитель Cadillac объявил о планах выпустить первый в своей истории электрический автомобиль и показал на фототизере, как тот будет выглядеть.
По словам представителей компании, «гибкую» платформу первого электромобиля будут использовать следующие модели Cadillac с аккумуляторами и электрическими двигателиями. Дебютная модель — кроссовер, который вероятно станет конкуретном для Tesla Model X.
Cadillac сделал акцент на инновационных аккумуляторах, которые, вероятно, будет просто заменить, а также на разнообразии привода. Новый электромобиль можно будет сделать в любой момент передне-, задне- или полноприводным, в зависимости от обстановки и пожеланий водителя.
Больше подробностей пока не сообщили: ни ходовых характеристик, ни показателей запаса хода, ни ориентировочных сроков появления первого Cadillac с электрическим мотором.
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