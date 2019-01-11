В Украине определили максимальный туристический сбор

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В 2019 году туристический сбор не может превышать 20,86 грн за сутки размещения для украинских туристов и 208,65 грн (около 6,5 евро) для иностранных туристов.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).
“В абсолютном измерении в 2019 году туристический сбор не может превышать 20,86 грн за сутки размещения для украинских туристов и 208,65 грн (около 6,5 евро) для иностранных туристов”, – отметили в пресс-службе ведомства.
По данным МЭРТа, установление предельного размера туристического сбора полностью соответствует мировой практике. Ставки различаются от 1 до 9 евро. Например, в Риме он составляет от 3 до 7 евро в зависимости от класса отеля.
Как напомнили в Минэкономразвития, с начала года в Украине начали действовать новые ставки туристического сбора. Раньше их размер устанавливался в процентах к стоимости номера, а с 1 января 2019-го в процентах от минимальной зарплаты: до 0,5% для украинских туристов и до 5% для иностранных туристов. Конкретную ставку туристического сбора должен определить каждый отдельный сельский, поселковый, городской совет или совет объединенной территориальной общины для своего населенного пункта.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко заявил о максимальном росте ВВП за 7 летВчера, 21:00 - 1841 53
В прошлом году Украина сократила импорт газа на 4 млрд кубометров - Порошенко7 ч. назад - 526 21
Румыния пытается помешать строительству газопровода "Северный поток-2"Вчера, 16:30 - 1804 15
Киевлянам начали приходить иски за долги по коммуналкеВчера, 15:45 - 3010 13
НКРЭКУ отменила ночной тариф на электроэнергию для юрлиц5 ч. назад - 2010 9
Заплатишь не по тем реквизитам - будет долг: эксперт рассказал, как оплатить электроэнергиюВчера, 17:00 - 2641 6
НКРЭКУ отменила ночной тариф на электроэнергию для юрлиц5 ч. назад - 2010 9
Порошенко заявил о максимальном росте ВВП за 7 летВчера, 21:00 - 1841 53
Глава НБУ дал прогноз курса гривны на 2019 год2 ч. назад - 1575 2
"Киевстар" закрывает несколько "домашних" тарифов4 ч. назад - 1503 2
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночьюПозавчера, 16:50 - 917
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 2541 1
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 8411 4
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 1625 1
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 1208