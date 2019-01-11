В Украине определили максимальный туристический сбор

В 2019 году туристический сбор не может превышать 20,86 грн за сутки размещения для украинских туристов и 208,65 грн (около 6,5 евро) для иностранных туристов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

“В абсолютном измерении в 2019 году туристический сбор не может превышать 20,86 грн за сутки размещения для украинских туристов и 208,65 грн (около 6,5 евро) для иностранных туристов”, – отметили в пресс-службе ведомства.

По данным МЭРТа, установление предельного размера туристического сбора полностью соответствует мировой практике. Ставки различаются от 1 до 9 евро. Например, в Риме он составляет от 3 до 7 евро в зависимости от класса отеля.

Как напомнили в Минэкономразвития, с начала года в Украине начали действовать новые ставки туристического сбора. Раньше их размер устанавливался в процентах к стоимости номера, а с 1 января 2019-го в процентах от минимальной зарплаты: до 0,5% для украинских туристов и до 5% для иностранных туристов. Конкретную ставку туристического сбора должен определить каждый отдельный сельский, поселковый, городской совет или совет объединенной территориальной общины для своего населенного пункта.