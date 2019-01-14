Работодатели назвали идеальный возраст кандидата на должность

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Эксперты в сфере труда и соискатели уверяют, что работодатели и HR-специалисты отдают предпочтение тем, кому исполнилось 30 лет, пишет Сегодня.
Обычно люди такого возраста уже имеют опыт и уверены в своих силах, но еще не разочарованы при поисках работы, как остальные. Так, обычно они выбирают, а не становятся выбранными. Самыми желаемыми критериями при поиске работы выступают гибкий график и офис в центре города.
“Хочется работать в каком-то стабильном режиме, в котором ты можешь уделять время себе, своим хобби, друзьям и так далее. Ну и по сути уровень оплаты труда, и интересная работа”, – говорит Роман Бурдюжа, который работает в ІТ-сфере.
“Работодатель понимает, что, во-первых, это человек, который уже имеет определенные навыки, и имеет определенный опыт, и уже знает, что он умеет лучше, что он умеет хуже – и поэтому он способен более адекватно воспринимать новые должностные обязанности”, – рассказывает эксперт рынка труда Татьяна Пашкина. Но все же женщинам даже такого возраста устроиться сложнее.
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