Куда украинцам лучше поехать на заработки

Что бы не говорили власти о росте уровня жизни в Украине, миллионы наших сограждан продолжают ездить за границу на заработки, чтобы прокормить себя и семью. При этом чуть ли не каждый раз терзаются выбором — где можно при минимуме риска больше заработать. UBR.ua разобрался в условиях трудоустройства и собрал самые интересные варианты.

Россия

Традиционно больше всего украинской рабочей силы сконцентрировано в России. По официальным данным РФ, в их стране трудится 3 млн наших заробитчан — это больше, чем в любой другой стране. Нашим людям там проще, поскольку отсутствует языковой барьер, в быту нет проблем с местными гражданами. Специальных документов, кроме паспорта, не требуется.

Тем, кто устроится работать в нефтегазовой сфере на Севере, может светить и зарплата свыше 1000 евро, но в среднем украинцам стоит равняться на те цифры, которые дает российский Госстат — средняя зарплата в РФ составляет 550 евро.

Есть, однако, и много рисков: практикуется неофициальное трудоустройство, отсутствует страхование при несчастных случаях. Самая же главная проблема: в России не соблюдаются права даже российских граждан, поэтому рассчитывать на поблажки украинским подданным тем более не стоит. При этом эксперты отмечают, что официальная статистика уже не соответствует реалиям, а 3 млн украинских заробитчан просто «нарисованы» российским Госстатом в рамках информационной войны против Украины.

«75% заробитчан в России работают в сфере строительства и ремонта. Спад интереса к России происходит каждый год, и одним из подтверждений является данные Нацбанка: за второй квартал суммарно количество денег, которое зашло от трудовых мигрантов из РФ, составило $346 млн, а за этот же период от стран Европейского Союза — $1,7 млрд. Это несопоставимые суммы. Минимальная зарплата в России — $162, в Украине — $150, в Польше — $580. Очевидно, что к России интерес по сравнению с конкурентами падает», — привел цифры UBR.ua президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Польша

Второй крупнейший работодатель для наших людей — это Польша, где на пиках сезонных работ количество трудовых мигрантов из Украины достигает 2 млн человек. Они задействованы на транспорте, в строительстве, сельском хозяйстве, сфере услуг. Власти регулярно упрощают правила предоставления рабочей визы, а бизнес открывает новые вакансии.

Из плюсов трудоустройства в Польше выделяют легко преодолимый языковой барьер, при том, что многие поляки сами владеют русским или украинским языком. А также простоту трудоустройства — достаточно биометрического паспорта, рабочая виза бесплатна, требуется лишь уплата сбора визовому центру в 30 евро.

Средняя заработная плата в Польше уже превысила 1100 евро, диапазон окладов находится в рамках 800-1200 евро. Устроиться несложно: масса рекрутинговых агентств работает в Украине и оформляют документы на работу. При этом эксперты настоятельно рекомендуют устраиваться туда легально.

«В Польше стало намного проще трудоустроиться официально. Местным работодателям самим не нужны проблемы с Минтруда. В Украине есть достаточное количество рекрутинговых компаний, которые представляют польских работодателей. Для соискателей все услуги полностью бесплатны. Конечно, если они работают через наших партнеров, то придется доплатить посреднику. Наши люди почему-то уверены, что, если с них деньги за трудоустройство сняли, то и отнесутся более ответственно, что далеко не факт», — отметила в разговоре с UBR.ua HR-эксперт портала Rabota.ua Татьяна Пашкина.

Соблазнов и провокаций хватает. Заробитчанам часто предлагают устроиться не по трудовому договору, а по соглашению, или совсем неофициально, что является нарушением их прав. При этом в случае, если к польскому работодателю нагрянет проверка, можно пострадать — и зарплату потерять, и быть высланными из страны.

«Украинцы в таких ситуациях могут быть совсем не защищены. Когда мы заходили в Польшу в 2016 году, то думали, что зашли в Европу, но оказалось, что порядки, почти как в Украине, даже коррупция есть, местами еще хуже. Был даже скандал, когда министр захотел взять откат с крупнейших банков. Но самое худшее — среди поляков чувствуется высокомерие по отношению к украинцам даже на бытовом уровне», — заверил UBR.ua руководитель профсоюза украинских рабочих в Польше «Трудовая солидарность» Виталий Махинько.

Прибалтика

В трех странах Балтии — Литве, Латвии, Эстонии — средняя заработная плата составляет 1050 евро, а диапазон заработков близок к польскому — в среднем 800-1000 евро. Если в Польше интересуются представителями рабочих специальностей, то в Прибалтике набирают других специалистов — айтишников, техников, водителей, врачей, менеджеров, учителей вузов, строителей. Плюсом является то, что часто украинцам не требуются знания местных языков, а местные жители хорошо владеют русским языком. При этом наших людей воспринимают доброжелательно. Хотя бывают разные нюансы.

«По месту в специальных органах можно оформить все необходимые документы: разрешение на работу, вид на жительство на основании этого разрешения. Ранее в Прибалтике украинцев кидали меньше, но сейчас пошли жалобы на работодателей. Возможно, это сезонно, и ситуация исправится», — предполагает Виталий Махинько.

Чехия

На 2019 год Чехия вдвое увеличивает квоту для трудовых мигрантов — до 40 тысяч вакансий. Заробитчане с опытом работы в Польше стараются оформиться в этой стране, как только находят более выгодную вакансию. Средняя зарплата в Чехии — 1200 евро. Но контроль более жесткий.

«Документы на работу в Чехии можно оформить через агентства в Украине, но их оформление несколько сложнее. Местное Минтруда затягивает иногда этот процесс, поэтому сроки сдвигаются. Если же виза на сбор яблок, оформлена в итоге в ноябре, то агентства могут предложить другую работу — разнорабочим, кладовщиков, кассиром и т. д. То есть даром время точно не потеряет и заработает», — пояснила UBR.ua Татьяна Пашкина.

Италия

Когда-то любимая страна украинских заробитчан сейчас не в тренде. Там почти невозможно устроится официально из-за жесткой миграционной политики. Однако вполне можно поработать нелегально, приехав по безвизу, ухаживая за больными или престарелыми людьми.

«В Италии сейчас всего работают до 1 млн украинцев, из которых лишь около 200 тыс. — легально. Однако ездят на свой страх и риск — часто даже передают свою сезонную работу другим украинцам, а потом возвращаются. В Италии сейчас невозможно получить вид на жительство и рабочие визы. Те же украинцы, которые работают легально, были «амнистированы» итальянским правительством в предыдущие годы», — рассказал UBR.ua Виталий Махинько.

Зарплаты в Италии, однако, невелики и вполне сопоставимы с теми, которые можно получить в Польше — от 1000 евро. Однако теплое море и южное солнце продолжают привлекать в эту страну наших людей.

Германия и Скандинавия

В 2019 году Германия готовится принять законы, которые откроют для мигрантов не из стран Евросоюза дорогу в эту страну. Это очень лакомый кусочек для наших заробитчан, ведь зарплаты здесь варьируются в рамках 2700-3300 евро. Правда новые правила заработают только с 2020 года. Немцы, так же, как и прибалты, ждут квалифицированных рабочих и относятся к украинцам весьма достойно. Проблемы же возникают только тогда, когда наши люди пытаются работать в Германии по польским рабочим визам.

«Категорически нельзя работать в Германии на основании польской рабочей визы. То же касается работы в Чехии, Прибалтике и практически всех странах Старой Европы. Что касается стран Скандинавии, то попасть туда просто нереально — только рассмотрение заявки на трудоустройство на работу, например, в Норвегии обходится примерно в 500 евро», — резюмировал Василий Воскобойник.

Алексей Ярмоленко