Правительство одолжило у банков почти 10 миллиардов

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Министерство финансов на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 5,595 миллиарда гривен, 142,5 миллиона долларов и почти 4 миллиона евро.
Об этом говорится в данных на официальном сайте министерства.
Гривневые средства привлечены от продажи облигаций сроками обращения 77, 168, 231, 357 и 623 дня со средневзвешенной доходностью 19,2%, 19%, 18,5%, 18,5% и 18,25% годовых, соответственно.
Долларовые бумаги размещены со сроком обращения 92 дня на 137,589 млн долларов под 6,47% годовых, 154 дня – на 1,403 млн долларов под 6,7% годовых и 392 дня – на 3,5 млн долларов под 7,25% годовых.
В евро ОВГЗ были размещены со сроком обращения 140 дней на 3,956 млн евро под 4,52% годовых.
Всего в госбюджет привлечено 9,7157 млрд гривен.
Согласно графику погашения ранее размещенных ОВГЗ, Минфину 16 января необходимо выплатить 2,5 млрд грн и 423 млн долларов.
По состоянию на 1 января 2019 года на валютных счетах правительства находилось 47,7 млрд грн в эквиваленте (более 1,7 млрд долларов).
Отметим, что в 2018 году министерство финансов профинансировало государственный бюджет на 65,128 млрд гривен, 3,478 млрд долларов и 503 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко заявил о максимальном росте ВВП за 7 летВчера, 21:00 - 1827 51
В прошлом году Украина сократила импорт газа на 4 млрд кубометров - Порошенко7 ч. назад - 520 21
Румыния пытается помешать строительству газопровода "Северный поток-2"Вчера, 16:30 - 1798 15
Киевлянам начали приходить иски за долги по коммуналкеВчера, 15:45 - 2983 13
НКРЭКУ отменила ночной тариф на электроэнергию для юрлиц5 ч. назад - 1919 9
Заплатишь не по тем реквизитам - будет долг: эксперт рассказал, как оплатить электроэнергиюВчера, 17:00 - 2632 5
НКРЭКУ отменила ночной тариф на электроэнергию для юрлиц5 ч. назад - 1919 9
Порошенко заявил о максимальном росте ВВП за 7 летВчера, 21:00 - 1827 51
Румыния пытается помешать строительству газопровода "Северный поток-2"Вчера, 16:30 - 1798 15
Глава НБУ дал прогноз курса гривны на 2019 год2 ч. назад - 1507 2
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночьюПозавчера, 16:50 - 917
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 2541 1
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 8411 4
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 1625 1
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 1208