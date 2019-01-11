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Правительство одолжило у банков почти 10 миллиардов

Правительство одолжило у банков почти 10 миллиардов

Министерство финансов на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 5,595 миллиарда гривен, 142,5 миллиона долларов и почти 4 миллиона евро.

Об этом говорится в данных на официальном сайте министерства.

Гривневые средства привлечены от продажи облигаций сроками обращения 77, 168, 231, 357 и 623 дня со средневзвешенной доходностью 19,2%, 19%, 18,5%, 18,5% и 18,25% годовых, соответственно.

Долларовые бумаги размещены со сроком обращения 92 дня на 137,589 млн долларов под 6,47% годовых, 154 дня – на 1,403 млн долларов под 6,7% годовых и 392 дня – на 3,5 млн долларов под 7,25% годовых.

В евро ОВГЗ были размещены со сроком обращения 140 дней на 3,956 млн евро под 4,52% годовых.

Всего в госбюджет привлечено 9,7157 млрд гривен.

Согласно графику погашения ранее размещенных ОВГЗ, Минфину 16 января необходимо выплатить 2,5 млрд грн и 423 млн долларов.

По состоянию на 1 января 2019 года на валютных счетах правительства находилось 47,7 млрд грн в эквиваленте (более 1,7 млрд долларов).

Отметим, что в 2018 году министерство финансов профинансировало государственный бюджет на 65,128 млрд гривен, 3,478 млрд долларов и 503 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.

По материалам Економічна Правда
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