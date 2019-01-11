В Сумах с февраля дорожает проезд в транспорте

В Сумах с 1 февраля стоимость проезда в троллейбусах составит 4 гривны, что на 50 копеек дороже, чем сейчас.

Соответствующее решение принято во время очередного заседания Сумского горисполкома.

Как говорится в документе, за который проголосовало 11 из присутствующих на заседании 15 членов исполкома, тариф повысили «с целью улучшения качества предоставления транспортных услуг и безопасности пассажирских перевозок на городских троллейбусных и автобусных маршрутах общего пользования и в связи с повышением минимальной заработной платы, стоимости энергоносителей, запчастей и материалов».

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Таким образом стоимость проезда в сумских троллейбусах приривнялася к цене поездки в автобусах того же коммунального предприятия «Электроавтотранс». Хотя его руководство просило городские власти повысить тариф на проезд в этом виде транспорта до 5 гривен. Однако та решила оставить стоимость одной пассажироперевозки на автобусных маршрутах общего пользования на прежнем уровне, а предприятию компенсировать 1 гривну разницы стоимости экономически обоснованного тарифа из городского бюджета.

Для детей 1-11 классов сохранена льгота в 50% от полной стоимости билета. Поэтому для них проезд будет стоить 2 грн как в троллейбусах, так и автобусах.

Стоимость месячного проездного билета для пользования как троллейбусами, так и автобусами составит 120 гривен.

Во время заседания горисполкома также была попытка внести в повестку дня предложение частных предпринимателей по повышению цены на проезд в маршрутках, которая сейчас в Сумах составляет 5 гривен, хотя перевозчики стремятся повысить ее как минимум до 7 гривен. Однако в этом им было отказано.

Члены исполкома не включили этот вопрос в повестку дня, пообещав перевозчикам вернуться к его рассмотрению на следующем заседании в феврале.