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В Украине начнут регулировать движение пешеходов в подземных переходах

В Украине начнут регулировать движение пешеходов в подземных переходах

Чиновники озаботились безопасностью людей в подземных переходах, чтобы люди не толкали друг друга и не травмировались. Это еще одно изменение, которое внесли в строительные нормы в 2018 году.

Теперь при проектировании подземок установка разделительных поручней на лестницах является обязательной. По словам чиновников, нововведения будут способствовать минимизации толкучки и давок на ступеньках, это особенно должно помочь людям пожилого возраста и пешеходам зимой.

“Безопасность людей – это приоритет №1. Поэтому при работе над новыми ДБН в населенных пунктах было предусмотрено проектирование удобных разделительных поручней на лестницах подземных переходов. Это будет актуально, в первую очередь, для переходов, которые соединены с метро, а также других, где есть большие потоки людей”, – отметил заместитель Министра регионального развития Украины Лев Парцхаладзе.

По материалам Банк-Клиент.ru
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