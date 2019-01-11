В Украине начнут регулировать движение пешеходов в подземных переходах

Чиновники озаботились безопасностью людей в подземных переходах, чтобы люди не толкали друг друга и не травмировались. Это еще одно изменение, которое внесли в строительные нормы в 2018 году.

Теперь при проектировании подземок установка разделительных поручней на лестницах является обязательной. По словам чиновников, нововведения будут способствовать минимизации толкучки и давок на ступеньках, это особенно должно помочь людям пожилого возраста и пешеходам зимой.

“Безопасность людей – это приоритет №1. Поэтому при работе над новыми ДБН в населенных пунктах было предусмотрено проектирование удобных разделительных поручней на лестницах подземных переходов. Это будет актуально, в первую очередь, для переходов, которые соединены с метро, а также других, где есть большие потоки людей”, – отметил заместитель Министра регионального развития Украины Лев Парцхаладзе.