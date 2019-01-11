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ФГВФЛ продлил ликвидацию банка Порто-Франко

ФГВФЛ продлил ликвидацию банка Порто-Франко

На основании пункта 2 части пятой статьи 12, части первой статьи 35, части пятой статьи 44, части третьей статьи 48 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (далее – Закон) исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение от 14 января 2019 года № 64 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации АБ «Порто-Франко» сроком на один год с 30 января 2019 по 29 января 2020 года включительно.

Об этом говорится на сайты Фонда.

В то же время, согласно указанному решению продлены полномочия ликвидатора АБ «ПОРТО-ФРАНКО», определенные Законом, в частности, статьями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закона, в том числе по подписанию всех договоров, связанных с реализацией активов банка в порядке, определенном Законом, кроме полномочий в части организации реализации активов банка, ведущему специалисту по вопросам урегулирования неплатежеспособности банков отдела организации процедур ликвидации неплатежеспособных банков департамента управления активами Андронову Олег Борисович сроком на один год с 30 января 2019 г. по 29 января 2020 г. включительно.

По материалам Finance.UA
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