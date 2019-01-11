Межбанк: утром гривна начала отыгрывать позиции

В среду ситуация для гривны будет более благоприятная, чем в последние дни, и мы уверены в продолжении тенденции как по росту объемов операций, так и по самой активности участников торгов.

На утро среды коррсчета банков выросли еще на 3,2 млрд гривен и достигли уровня в 60,45 млрд, что дает ресурс спекулянтам для попыток раскачать рынок.

Как и вчера – поведение и курсовые интересы крупнейших игроков межбанка будут формировать тренд на торгах в течении дня, но бюджетный фактор будет все больше влиять на поведение участников торгов и на движение курса в течение дня.

На сегодня мы ожидаем объем операций в пределах не менее 420 млн долларов при заключении до 580 сделок и коридор по доллару — в пределах 27,95-28,10 гривен. Более низкого проседания мы не прогнозируем – возможный излишек валюты будет выкупаться Нацбанком в резервы, что поддержит доллар на торгах.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,070 / 28,100

евро – 32,128 / 32,157

российский рубль – 0,4187 / 0,4194

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1418 / 1,1419

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