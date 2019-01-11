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НКРЭКУ отменила ночной тариф на электроэнергию для юрлиц

НКРЭКУ отменила ночной тариф на электроэнергию для юрлиц

В Украине с 1 января 2019 года отменен ночной льготный тариф на поставку электроэнергии для юридических лиц.

Такое решение приняла НКРЭКУ.

Поэтому, с 1 января 2019 года для не бытовых потребителей теряют силу тарифы, дифференцированные по времени.

«Отмена постановления НКРЭКУ «О тарифах, дифференцированных по периодам времени» для юрлиц позволит обеспечить уменьшение перекрестного субсидирования между различными категориями потребителей на 3,5 млрд гривен», — говорится в сообщении.

Теперь компания компания-оператор будет заниматься только распределением электроэнергии и эксплуатацией электросетей.

Поставщик будет отвечать за поставку электроэнергии потребителям, осуществление расчетов и начисление платежей.

Дифференцированные тарифы на электроэнергию для населения продолжают действовать.

Мои fiнансы:

  • Тарифы для потребителей, кроме населения и коммунально-бытовых нужд религиозных организаций коп./кВт·ч (I класс напряжения 27,5 кВ и выше) – 170,701.
  • Тарифы на коммунально-бытовые нужды религиозных организаций, коп./кВт·ч (Постановление НКРЭКУ № 220 от 26.02.2015) – 140,00.
  • Тариф на распределение электрической энергии, грн/МВт·ч - 8,29.
  • В ночной период – 0,25.
По материалам Комментарии
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