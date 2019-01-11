Суд Кипра арестовал имущество Фирташа - СМИ

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Суд Кипра наложил арест на движимое и недвижимое имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа почти на $46 млн.
Об этом сообщает “Коммерсант” со ссылкой на источники.
Обеспечительные меры коснулись и главной компании олигарха Group DF Holdings Limited. Поводом для решения суда стал иск российского банка ВТБ, которому задолжали две структуры бизнесмена – ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс» и ООО «Титановые инвестиции». Общая сумма задолженности превышает 2,5 млрд руб. По данным источников “Ъ”, иск в окружной суд кипрского города Лимасол был подан 20 декабря 2018 года юристами банка ВТБ и через неделю по нему приняли обеспечительные меры. Сам иск по существу начнут рассматривать в конце января. В пресс-службе ВТБ информацию об аресте активов Дмитрия Фирташа подтвердили, но от подробных комментариев отказались.
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