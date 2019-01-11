Компания Ахметова купила четверть акций Киевоблэнерго

Операционная компания, отвечающая за нефтегазовое направление в структуре энергетического холдинга ДТЭК – «ДТЭК Нефтегаз» — стала собственником 24,99% акций ЧАО «Киевоблэнерго», ранее принадлежавших группе VS Energy International Ukraine (ООО «ВС Энерджи Интернейшнл Украина»).

Согласно сообщению «Киевоблэнерго», обнародованному в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), в собственности VS Energy осталось 33,60788% акций ЧАО.

В начале января 2019 года «ДТЭК» заявил о намерении сконцентрировать 68,2949% акций АО «Одессаоблэнерго» и 93,9978% ЧАО «Киевоблэнерго», принадлежащие группе VS Energy.