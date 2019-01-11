Межбанк: "боковой тренд" вторника

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Во вторник ситуация на валютном рынке сложилась неоднозначная и достаточно разнонаправленная. На языке дилеров большую часть торгов можно было смело назвать “боковым трендом”. В самом начале сессии спрос существенно превышал предложение и доллар очень быстро достиг уровня в 28,15/28,18 гривен (практически в 10:05) с вчерашних декларативных вечерних 28,05/28,09.
Такое превышение спроса привело к очень осторожной продаже валюты в первый час торгов. Большинство продавцов выжидали максимального роста котировок и не спешили заключать сделки, что еще больше психологически давило на покупателей.
К 11 часам доллар подрос до 28,17/28,20 гривен и большего потенциала по росту уже не показывал. Продавцы начали выходить на торги с основными объемами предложения, считая, что это уже максимальный уровень по дню.
К 12:00 доллар остановился на отметке 28,16/28,19 гривен, а справочный курс Нацбанка составил 28,1714. В этих пределах прошла основная часть сделок.
К обеду спрос и предложение выравнялись в пределах 28,15/28,18 гривен за доллар и на этом уровне уже оставались до конца активной фазы торгов.
Ближе к 15 часам покупателей становилось все меньше, а запоздавшие продавцы оказались перед выбором – либо перенести свои продажи уже на завтра (кто из них мог себе это позволить и у кого это были не обязательные продажи 50% выручки), либо – уже скрепя сердце продаваться на условиях спекулянтов и в очень малых объемах (большинство лотов оставалось уже менее 100 тысяч долларов).
Ситуативное и больше декларативное превышение предложения над спросом привело к формальному падению котировок до 28,09/28,12 к 15 часам и до 28,07/28,10 к концу сессии.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,10 / 28,13
евро – 32,11/ 32,14
российский рубль – 0,418 / 0,419
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