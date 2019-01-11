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В Youtube появилось горизонтальное пролистывание видео

В Youtube появилось горизонтальное пролистывание видео

YouTube изменит навигацию по видео в следующем обновлении мобильного приложения для iOS. Когда обновление будет доступно пользователям Android, пока неизвестно, пишет TechCrunch.

Перелистывать видео можно будет при помощи горизонтальной прокрутки.

При свайпе вперёд пользователь увидит следующее рекомендованное видео, назад — последнее уже просмотренное. При этом ролик будет проигрываться с того места, на котором остановился зритель, уточнили в YouTube.

По материалам bigmir.net
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