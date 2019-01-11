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За 2018 год пенсии в Украине в среднем выросли на 165 гривен — Пенсионный фонд

За 2018 год пенсии в Украине в среднем выросли на 165 гривен — Пенсионный фонд

По состоянию на 1 января 2019 года размер средней пенсии в Украине составлял 2645,66 гривны, что на 165,66 гривны больше, чем 1 января 2018 года.

Соответствующие сведения содержатся в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины.

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Отмечается, что общая численность пенсионеров в Украине сейчас составляет 11,47 миллиона человек, при этом размер минимальной пенсии составляет 1497 гривен.

В то же время, согласно закону о государственном бюджете, в декабре 2019 года минимальная пенсия в Украине должна вырасти до 1624 грн.

По материалам hromadske.tv
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