Рада продлила запрет на выселение жителей общежитий

Парламент продлил мораторий на выселение жителей общежитий. В то же время запрет не распространяется на выселение жителей по решению суда.

Верховная Рада приняла закон о продлении моратория на выселение жителей общежитий до завершения реализации Общегосударственной целевой программы передачи общежитий в собственность территориальных общин (без уточнения даты). За это на заседании во вторник, 15 января, проголосовал 241 народный депутат.

Согласно закону, до выполнения Общегосударственной целевой программы передачи общежитий в собственность терробщин запрещается выселение жильцов общежитий, построенных до 1 декабря 1991 года, и отчуждение жилья (кроме передачи в коммунальную собственность городских, поселковых или сельских советов, в соответствии с законом).

При этом мораторий не распространяется на выселение жителей по решению суда.

Указано, что действующая редакция закона Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий предусматривала утверждение указанной программы в течение 2017-2022 годов. Однако на рассмотрение Верховной Рады программу так и не подали.

Вступит в силу на следующий день после официальной публикации закона.

Напомним, мораторий на выселение жителей общежития сначала установили на три года и затем несколько раз продлевали.