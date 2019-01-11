Рада продлила запрет на выселение жителей общежитий

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Парламент продлил мораторий на выселение жителей общежитий. В то же время запрет не распространяется на выселение жителей по решению суда.
Верховная Рада приняла закон о продлении моратория на выселение жителей общежитий до завершения реализации Общегосударственной целевой программы передачи общежитий в собственность территориальных общин (без уточнения даты). За это на заседании во вторник, 15 января, проголосовал 241 народный депутат.
Согласно закону, до выполнения Общегосударственной целевой программы передачи общежитий в собственность терробщин запрещается выселение жильцов общежитий, построенных до 1 декабря 1991 года, и отчуждение жилья (кроме передачи в коммунальную собственность городских, поселковых или сельских советов, в соответствии с законом).
При этом мораторий не распространяется на выселение жителей по решению суда.
Указано, что действующая редакция закона Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий предусматривала утверждение указанной программы в течение 2017-2022 годов. Однако на рассмотрение Верховной Рады программу так и не подали.
Вступит в силу на следующий день после официальной публикации закона.
Напомним, мораторий на выселение жителей общежития сначала установили на три года и затем несколько раз продлевали.
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