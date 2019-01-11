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Румыния пытается помешать строительству газопровода "Северный поток-2"

Румыния пытается помешать строительству газопровода "Северный поток-2"

Румыния, которая уже две недели является председателем Европейского Союза, активизирует работу над правилами, которые способны помешать прокладке российско-германского газопровода “Северный поток-2”. Ранее эту работу блокировали две страны, которые до этого руководили в ЕС – Австрия и Болгария, передает УНН со ссылкой на Радіо Польша.

Сегодня в Брюсселе этот вопрос рассмотрят эксперты из 28 стран. В частности, речь идет о внесении поправок в газовую директиву ЕС, которая должна предоставить гарантию, что все газопроводы в пределах Европейского союза будут соответствовать европейскому законодательству.

Отмечается, что в настоящее время в группу сторонников изменений в законодательстве ЕС входит более 10 стран. Зато противниками данных изменений являются страны, компании которых входят в консорциум, который строит вторую ветку “Северного потока-2”: Германия, Нидерланды, Австрия и Болгария.

По материалам УНН
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