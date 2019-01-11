Румыния пытается помешать строительству газопровода "Северный поток-2"

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Румыния, которая уже две недели является председателем Европейского Союза, активизирует работу над правилами, которые способны помешать прокладке российско-германского газопровода “Северный поток-2”. Ранее эту работу блокировали две страны, которые до этого руководили в ЕС – Австрия и Болгария, передает УНН со ссылкой на Радіо Польша.
Сегодня в Брюсселе этот вопрос рассмотрят эксперты из 28 стран. В частности, речь идет о внесении поправок в газовую директиву ЕС, которая должна предоставить гарантию, что все газопроводы в пределах Европейского союза будут соответствовать европейскому законодательству.
Отмечается, что в настоящее время в группу сторонников изменений в законодательстве ЕС входит более 10 стран. Зато противниками данных изменений являются страны, компании которых входят в консорциум, который строит вторую ветку “Северного потока-2”: Германия, Нидерланды, Австрия и Болгария.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мошенники объявили "охоту" на украинцев, которые торгуют в интернете5 ч. назад - 2984 21
В Украине выросла средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры на 14%8 ч. назад - 2435 9
Когда вкладчикам банка "Киевская Русь" отказывали в возврате средств, И.Луценко доступ к средствам получил5 ч. назад - 848 7
Рева не исключает повышения цены на газ6 ч. назад - 941 6
Эксперт назвал основное условие газовой независимости Украины7 ч. назад - 899 6
Мошенники объявили "охоту" на украинцев, которые торгуют в интернете5 ч. назад - 2984 21
Парижская биткоин-головоломка на $1000 разгадана (фото)12 ч. назад - 2881
Жительница Киева заплатила рекордную сумму налога на доходы физлиц3 ч. назад - 2498
В Украине выросла средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры на 14%8 ч. назад - 2435 9
Uklon отключил все Daewoo Lanos в КиевеВчера, 19:20 - 2327 2
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночьюВчера, 16:50 - 605
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 2270 1
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 8161 4
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 1516 1
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 1131