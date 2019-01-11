Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 46 0

В Беларуси появилась первая легальная криптобиржа

В Беларуси появилась первая легальная криптобиржа

В Беларуси запущена первая в странах СНГ регулируемая криптобиржа – Currency.com. Инвесторами проекта стали белорусские бизнесмены Саид Гуцериев и Виктор Прокопеня.

Суммарные инвестиции их компаний составили около $10 млн. Доли и условия сделанных вложений не разглашаются.

На бирже будут торговаться токенизированные активы на сырье, акции, индексы, привязанные к базовой рыночной стоимости традиционных финансовых активов. Завести деньги на Currency.com можно будет с помощью банковских карт Visa и Mastercard, эмитированных любыми банками, в том числе иностранными.

Пока что к бирже подключены только Bitcoin и Ethereum, поскольку они имеют сервисы противодействия отмыванию денежных средств, рассказывают инвесторы.

Особенностью биржи, по их словам есть то, что она решает проблему нехватки на крипторынке традиционных финансовых инструментов, из-за чего криптоинвесторы отрезаны от рынка традиционных финансовых активов и не могут обменивать криптовалюты на фиатные валюты.

Выручка по итогам 2019 года ожидается на уровне $70 млн.

Заработать эту сумму планируют на биржевых комиссиях, которые составят от 0,2 до 1,5% в зависимости от операции, уточняет издание.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина