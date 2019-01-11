В Беларуси появилась первая легальная криптобиржа

В Беларуси запущена первая в странах СНГ регулируемая криптобиржа – Currency.com. Инвесторами проекта стали белорусские бизнесмены Саид Гуцериев и Виктор Прокопеня.

Суммарные инвестиции их компаний составили около $10 млн. Доли и условия сделанных вложений не разглашаются.

На бирже будут торговаться токенизированные активы на сырье, акции, индексы, привязанные к базовой рыночной стоимости традиционных финансовых активов. Завести деньги на Currency.com можно будет с помощью банковских карт Visa и Mastercard, эмитированных любыми банками, в том числе иностранными.

Пока что к бирже подключены только Bitcoin и Ethereum, поскольку они имеют сервисы противодействия отмыванию денежных средств, рассказывают инвесторы.

Особенностью биржи, по их словам есть то, что она решает проблему нехватки на крипторынке традиционных финансовых инструментов, из-за чего криптоинвесторы отрезаны от рынка традиционных финансовых активов и не могут обменивать криптовалюты на фиатные валюты.

Выручка по итогам 2019 года ожидается на уровне $70 млн.

Заработать эту сумму планируют на биржевых комиссиях, которые составят от 0,2 до 1,5% в зависимости от операции, уточняет издание.