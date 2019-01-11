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В Китае впервые провели операцию с использованием 5G

В Китае впервые провели операцию с использованием 5G

В тестировании участвовал врач из юго-восточной провинции Фуцзянь, который удалил печень у лабораторного животного, находящегося в операционной на расстоянии более 50 км от центра управления.

Запаздывание во времени прохождения сигнала между устройством управления врача и роботом в хирургической комнате составило всего 0,1 секунды.

Исследователи заявили, что высокая скорость передачи сигнала позволит снизить риск потенциально смертельных медицинских ошибок.

Они выразили надежду, что дистанционная хирургия с использованием сетей 5G вскоре станет достаточно надёжной, чтобы её можно было безопасно использовать для лечения людей.

По материалам 3dnews.ru
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