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Межбанк: доллар начинает утро с роста

Межбанк: доллар начинает утро с роста

Во вторник на валютном межбанке мы прогнозируем продолжение роста активности участников торгов и постепенное увеличение котировок.

Основная причина – рост спроса на валюту со стороны крупных игроков на фоне постепенного нарастания ликвидности в банковской системе при активных спекулятивных попытках раскачать межбанк. На утро вторника коррсчета банков выросли еще почти на 3,1 млрд гривен — до 57,2 млрд, и у спекулянтов есть желание и гривневые возможности активно поработать как “в две стороны”, так и “на повышение”.

Вчерашний вечерний рост котировок, а также достаточная активность покупателей – стимулируют не только попытки спекуляций, но и придерживание валюты экспортерами. Им скоро предстоит рассчитываться с бюджетом, и продавать валюту подороже им, конечно, было бы приятно.

Кроме этого, часть гривны после выходных уже понедельником клиенты перевели на отдельные счета в своих банках для покупки валюты и уже с сегодняшнего дня этот спрос выйдет на торги.

В пользу гривны сработает еще один сезонный фактор – период авансовых расчетов у предприятий с персоналом в середине месяца. Это частично добавит предложения на рынке, что может незначительно снижать давление на межбанк. Как и вчера – поведение и курсовые интересы крупнейших игроков межбанка будут формировать тренд на торгах в течении дня.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,05 / 28,09
евро – 32,16/ 32,21
российский рубль – 0,418 / 0,419

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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