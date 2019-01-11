Межбанк: доллар начинает утро с роста

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Во вторник на валютном межбанке мы прогнозируем продолжение роста активности участников торгов и постепенное увеличение котировок.
Основная причина – рост спроса на валюту со стороны крупных игроков на фоне постепенного нарастания ликвидности в банковской системе при активных спекулятивных попытках раскачать межбанк. На утро вторника коррсчета банков выросли еще почти на 3,1 млрд гривен — до 57,2 млрд, и у спекулянтов есть желание и гривневые возможности активно поработать как “в две стороны”, так и “на повышение”.
Вчерашний вечерний рост котировок, а также достаточная активность покупателей – стимулируют не только попытки спекуляций, но и придерживание валюты экспортерами. Им скоро предстоит рассчитываться с бюджетом, и продавать валюту подороже им, конечно, было бы приятно.
Кроме этого, часть гривны после выходных уже понедельником клиенты перевели на отдельные счета в своих банках для покупки валюты и уже с сегодняшнего дня этот спрос выйдет на торги.
В пользу гривны сработает еще один сезонный фактор – период авансовых расчетов у предприятий с персоналом в середине месяца. Это частично добавит предложения на рынке, что может незначительно снижать давление на межбанк. Как и вчера – поведение и курсовые интересы крупнейших игроков межбанка будут формировать тренд на торгах в течении дня.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,05 / 28,09
евро – 32,16/ 32,21
российский рубль – 0,418 / 0,419
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько лет надо украинцу, чтобы насобирать на новую квартиру (инфографика)Вчера, 12:00 - 6338 25
Обнародован рейтинг стоимости проезда в областях УкраиныВчера, 17:00 - 1656 6
Alcatel поставляла смартфоны с вирусомВчера, 23:30 - 713 5
Украинская "дочка" российского Внешэкономбанка отсудила фабрику АВКВчера, 11:30 - 2117 5
Гройсман рассказал, какие медицинские исследования будут бесплатнымиВчера, 21:00 - 1046 4
Сколько лет надо украинцу, чтобы насобирать на новую квартиру (инфографика)Вчера, 12:00 - 6338 25
Эксперт назвал цену покупки Ахметовым двух облэнергоВчера, 16:15 - 3474
Ford уходит из России: СМИ выяснили, какие заводы закроютсяВчера, 12:45 - 2887 1
МАУ меняет нормы перевоза ручной кладиВчера, 16:45 - 2676 1
Uklon отключил все Daewoo Lanos в КиевеВчера, 19:20 - 2157
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночьюВчера, 16:50 - 425
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 2123 1
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 8029 4
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 1472 1
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 1093