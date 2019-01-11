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Форвард банк изменил размер бонуса к депозиту

Форвард банк изменил размер бонуса к депозиту

Форвард банк изменил размер бонуса к депозиту “Альтернативный”.

Теперь срок вклада, ставка и бонус от finance.ua выглядит следующим образом:

  • 3 мес. – 16,50% +0,1% годовых от вклада;
  • 6 мес. – 17,50% +1,0% годовых от вклада;
  • 12 мес. – 18,75% + 0,60% от вклада;
  • 24 мес. – 19,0% + 0,60% от вклада.

Условия банка:

  • Срок вклада: 3 мес – 24 мес.
  • Минимальная сумма вклада: 20 000 грн.

В акции не участвуют депозиты:

  • Менее 20 000 гривен,
  • Более 200 000 гривен,
  • Открытые до подачи заявки,
  • В валютах, отличных от гривны,
  • При указании недостоверных данных,
  • Клиентов, которые ранее размещали вклад в Forward Bank.

Чтобы получить бонус к депозиту от finance.ua, необходимо заполнить заявку на нашем портале.

По материалам Finance.UA
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