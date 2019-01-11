Форвард банк изменил размер бонуса к депозиту “Альтернативный”.

Теперь срок вклада, ставка и бонус от finance.ua выглядит следующим образом:

3 мес. – 16,50% +0,1% годовых от вклада;

6 мес. – 17,50% +1,0% годовых от вклада;

12 мес. – 18,75% + 0,60% от вклада;

24 мес. – 19,0% + 0,60% от вклада.

Условия банка:

Срок вклада: 3 мес – 24 мес.

Минимальная сумма вклада: 20 000 грн.

В акции не участвуют депозиты:

Менее 20 000 гривен,

Более 200 000 гривен,

Открытые до подачи заявки,

В валютах, отличных от гривны,

При указании недостоверных данных,

Клиентов, которые ранее размещали вклад в Forward Bank.

Чтобы получить бонус к депозиту от finance.ua, необходимо заполнить заявку на нашем портале.