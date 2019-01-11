В Минфине подписали постановление о реорганизации ГФС

В Министерстве финансов подписали постановление о реорганизации Государственной фискальной службы путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

“Министр финансов Украины Оксана Маркарова подписала постановление о реорганизации ГФС путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы. Документ сегодня обнародован на сайте Кабинета Министров Украины”, – говорится в сообщении.

Согласно постановлению, Минфином в двухмесячный срок будут разработаны проекты положений о соответствующих центральных органах исполнительной власти и в трехмесячный срок – будут внесены проекты необходимых изменений в законодательство, а также приведены собственные нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.