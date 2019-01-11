В Киеве повысили ставки туристического сбора

С этого года в столице в целом вырастет размер туристического сбора и изменится принцип его оплаты. Сумма сбора за сутки может составить до 0,5% от минимальной заработной платы в 4173 грн (20,87 грн) для внутренних туристов и до 5% (208,65 грн) для иностранцев.

Об этом пишет Сегодня со ссылкой на начальника управления туризма и промоции КГГА Антона Тараненко.

Речь идет о принятии Верховной Радой закона о внесении изменений в Налоговый кодекс в части туристического сбора, который вступил в силу с 1 января этого года. Сейчас туристический сбор составляет 1% от общей стоимости проживания.

“К примеру, если турист приехал в Киев и заплатил $500 за пятидневное проживание, то процент сбора от этой суммы составит $5”, – отметил чиновник.

“Сейчас мы только обсуждаем те или иные ставки. По-моему, ставку нужно рассчитывать исходя из стоимости размещения. Потому что 5%, например, для хостелов с ценой за ночь в 250 грн – это много. Так же и для 5-звездочного отеля нужно определять ставку исходя из средней стоимости проживания в сутки”, – считает Тараненко. Осуществлять контроль за сбором будет фискальная служба. “Когда все заработает, города вместе с бизнесом смогут аккумулировать достаточно большие средства для развития отрасли. За прошлый год Киев собрал 35 миллионов гривен туристического сбора, что на 25% больше, чем в прошлом году. Это абсолютный рекорд для Украины”, – говорит он.

Что изменится

В новом законе туристический сбор должны будут платить постояльцы не только отелей, но и хостелов, квартир, апартаментов и не от общей суммы проживания, а за сутки.