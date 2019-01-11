В КГГА пообещали пока не повышать тариф за содержание домов

Цена на электроэнергию является одним из определяющих факторов при формировании стоимости услуг на содержание домов и придомовых территорий.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

“В перечень услуг, которые сегодня предоставляют коммунальные управляющие компании, входит электрификация лифтов, освещение коридоров в домах, работа насосного оборудования в домах и тому подобное. Решение об отмене повышенной цены на электроэнергию дает возможность коммунальным предприятиям удержать стоимость своих услуг и не повышать их», – сказал заместитель председателя КГГА.

Он подчеркнул, что нынешняя цена услуг по содержанию домов и придомовых территорий – это стоимость, учитывая необходимые расходы компаний, и она существенно ниже по сравнению с большинством цен коммерческих предприятий.

“У жильцов есть выбор – приняв решение на уровне всего дома. Люди могут выбрать любое предприятие для обслуживания, выбрать только тот перечень услуг, который они считают необходимым», – пояснил заместитель председателя КГГА.

Что входит в тариф на содержание дома

- уборка придомовой территории;

- уборка лестничных клеток;

- вывоз бытовых отходов;

- техническое обслуживание и энергоснабжение лифтов;

- обслуживание диспетчерских служб;

- текущий ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и канализации;

- освещение мест общего пользования и подвалов.

Мои fiнансы:

Тарифы на вывоз мусора

Вывоз бытовых отходов для населения – 159,10 грн за кубометр.

Для бюджетных учреждений – 91 грн за кубометр.