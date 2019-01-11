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Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью

Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью

Грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX впервые приводнился в Тихом океане в темное время суток.

Об этом сообщается в Twitter SpaceX.

Как уточнили в компании, “приводнения Dragon подтверждено”. Согласно плану, он должен находиться в районе южного побережья штата Калифорния. Спуск корабля осуществлялся с помощью парашютов.

Ранее Dragon был отстыкован от Международной космической станции (МКС) после 36-дневного пребывания на орбите и начал путь к Земле. Как ожидается, далее Dragon будет отбуксирован в порт.

В NASA ранее отмечали, что речь идет о “первом приводнении и возвращении Dragon в ночное время”. Сотрудники ведомства констатировали, что указанные операции можно осуществить при лунном свете.

По материалам УНН
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