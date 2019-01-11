Индийский бизнес пригласили присоединиться к приватизации в Украине

Во время встречи с вице-президентом Индии первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив пригласил индийский бизнес принять участие в приватизации в нашей стране.

Встреча с вице-президентом Индии Венкеей Найду состоялась на полях Международного саммита партнерства.

“Пригласил индийский бизнес участвовать в приватизации в Украине”, – написал Кубив.

По его словам, государственные деятели обеих стран также обсудили сотрудничество в сфере образования, торговли, взаимодействие в промышленности, АПК и энергетике.

Как сообщал украинский чиновник накануне Саммита, Индия входит в ТОП-20 перспективных партнеров Украины в связи с постоянным ростом товарооборота.

“Индия занимает первое место по объемам экспорта украинских товаров в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и является пятым крупнейшим покупателем украинской продукции среди стран мира”, – написал Кубов.