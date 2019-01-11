В ГФС сообщили, когда не нужно подавать декларацию

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В Фискальной службе назвали ситуации, в которых не нужно подавать декларацию об имущественном состоянии и доходах.
Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.
Налоговая декларация не подается, если налогоплательщик получал доходы:
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