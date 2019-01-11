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В ГФС сообщили, когда не нужно подавать декларацию

В ГФС сообщили, когда не нужно подавать декларацию

В Фискальной службе назвали ситуации, в которых не нужно подавать декларацию об имущественном состоянии и доходах.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.

Налоговая декларация не подается, если налогоплательщик получал доходы:

Мои fiнансы:

  • от налоговых агентов, согласно IV разделу Кодекса не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;
  • исключительно от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода, кроме случаев, прямо предусмотренных IV разделом Кодекса;
  • от операций продажи (обмена) имущества, дарения, при нотариальном удостоверении договоров, по которым был уплачен налог на доходы физических лиц (далее – налог) в соответствии с IV раздела Кодекса;
  • в виде объектов наследства, которые в соответствии с настоящим разделом облагаются налогом по нулевой ставке налога и/или с которых уплачены налог в соответствии с п. 174.3 ст. 174 Кодекса.
По материалам УНН
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