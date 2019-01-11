Эксперт назвал цену покупки Ахметовым двух облэнерго

Группа ДТЭК Рината Ахметова покупает у группы российских бизнесменов “VS Energy” контрольные пакеты акций “Одессаоблэнерго” и “Киевоблэнерго” за 250 миллионов долларов.

Об этом сообщил бывший член НКРЭКУ, эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус.

“По моей информации цена покупки составляет 250 млн долл: 180 млн долл за 94% акций Киевоблэнерго и 70 млн долл за 68% Одессаоблэнерго”, – написал он в Facebook.

“Киевоблэнерго и Одессаоблэнерго оценены дорого. То есть их акционеры, российские бизнесмены Воеводин (авторитетный лидер лужниковской группы), Гиннер (президент ФК ЦСКА) и Бабаков (депутат Гос. Думы РФ, голосовал за аннексию АР Крым) получат 250 млн долл”, – отметил Герус.

По его информации, после закрытия этой сделки ДТЭК планирует поглотить и оставшиеся в собственности россиян 5 облэнерго. Таким образом, под контроль Ахметова перейдут Херсоноблэнерго, Кировоградоблэнерго, Житомироблэнерго, Черновцыоблэнерго, Ривнеоблэнерго.

“Сегодня ДТЭК принадлежит 15% всех распределительных электрических сетей (120 тыс. км), с покупкой еще двух облэнерго в собственности будет 25% всех розничных сетей (208 тыс. км). А после поглощения остальных 5 облэнерго в собственности будет 42% всех украинских розничных электрических сетей или 344 тыс. км”, – написал Герус.