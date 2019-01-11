Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 6 0

Швейцарская железная дорога планирует запустить воздушные такси

Швейцарская железная дорога планирует запустить воздушные такси

Швейцарские федеральные железные дороги (SBB) хотят представить полностью электронные такси, которые смогут летать.

Об этом сообщает The Local.

“Швейцарские федеральные железные дороги (SBB) хотят, кроме предоставления традиционных услуг, представить полностью электронные такси, которые также смогут летать. Однако, не все рады такой идеи”, – говорится в сообщении.

Как отмечает издание, SBB уже подписала меморандум о понимании с немецкой компанией Lilium для разработки воздушных такси.

Благодаря этой технологии, пассажиры смогут быстрее преодолевать расстояния между двумя крупными железнодорожными станциями, аэропортами, правительственными зданиями или удаленными районами.

В железнодорожной компании отмечают, что именно предоставление услуг индивидуальной перевозки станет ключевым в будущем.

Отмечается, что Lilium уже имеет прототип воздушного электрического транспорта, который может преодолевать расстояние 300 километров в час, и может быть использован для реализации идеи железнодорожников.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина