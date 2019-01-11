Швейцарская железная дорога планирует запустить воздушные такси

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Швейцарские федеральные железные дороги (SBB) хотят представить полностью электронные такси, которые смогут летать.
Об этом сообщает The Local.
“Швейцарские федеральные железные дороги (SBB) хотят, кроме предоставления традиционных услуг, представить полностью электронные такси, которые также смогут летать. Однако, не все рады такой идеи”, – говорится в сообщении.
Как отмечает издание, SBB уже подписала меморандум о понимании с немецкой компанией Lilium для разработки воздушных такси.
Благодаря этой технологии, пассажиры смогут быстрее преодолевать расстояния между двумя крупными железнодорожными станциями, аэропортами, правительственными зданиями или удаленными районами.
В железнодорожной компании отмечают, что именно предоставление услуг индивидуальной перевозки станет ключевым в будущем.
Отмечается, что Lilium уже имеет прототип воздушного электрического транспорта, который может преодолевать расстояние 300 километров в час, и может быть использован для реализации идеи железнодорожников.
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