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Парижская биткоин-головоломка на $1000 разгадана (фото)

Парижская биткоин-головоломка на $1000 разгадана (фото)

Криптоэнтузиастам потребовалось не более недели, чтобы разгадать биткоин-пазл на 0,26 BTC ($1000), спрятанный в парижском стрит-арте художника Паскаля Бойарта. Точное решение головоломки пока не раскрыто.

7 января французский уличный художник Паскаль Бойарт объявил общественности, что создал «революционную» фреску в честь движения Желтых жилетов и празднования десятилетия Биткоина.

В своей фреске мастер скрыл приватный ключ к биткоин-кошельку, содержащему 0,26 BTC или $1000 в качестве вознаграждения за разгадку головоломки. В течение нескольких дней, после ряда пожертвований, награда выросла до 0,289 BTC.

Шестью днями позже головоломка была решена. Паскаль Бойарт, приложив скриншот транзакции, написал в своем твиттере: «Кто-то только что разгадал биткоин-пазл! Поздравляю его или ее. Пожалуйста, свяжитесь со мной и расскажите сообществу, каким образом Вы нашли решение».

Позднее пользователь под именем Antoine Giver of Etherium сообщил в твиттере: «@marabrito31 и я только что нашли ключ к мозаике Паскаля Бойарта в Париже. Мы очень рады стать победителями в этом состязании и благодарим всех, кто участвовал в данной акции».

По словам счастливчика, решение пазла будет представлено позже:«В ближайшие дни мы раскроем детали разгадки. Несите миру весть о Биткоине!». Энтони отмечает, что картина, написанная Бойартом, очень точно изобразила «борьбу французских граждан, которые объединились, чтобы одержать победу над ложью банков».

Сама роспись имеет революционный подтекст — на ней изображена женщина, размахивающая французским флагом и поддерживающая мужчин в желтых жилетах.

Справка finance.ua

  • Французский художник Паскаль Бойарт известен стрит-арт работами, на которые он наносит QR-коды от своего биткоин-кошелька.
По материалам Altcoin.info
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