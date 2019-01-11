Парижская биткоин-головоломка на $1000 разгадана (фото)

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Криптоэнтузиастам потребовалось не более недели, чтобы разгадать биткоин-пазл на 0,26 BTC ($1000), спрятанный в парижском стрит-арте художника Паскаля Бойарта. Точное решение головоломки пока не раскрыто.
7 января французский уличный художник Паскаль Бойарт объявил общественности, что создал «революционную» фреску в честь движения Желтых жилетов и празднования десятилетия Биткоина.
В своей фреске мастер скрыл приватный ключ к биткоин-кошельку, содержащему 0,26 BTC или $1000 в качестве вознаграждения за разгадку головоломки. В течение нескольких дней, после ряда пожертвований, награда выросла до 0,289 BTC.
Шестью днями позже головоломка была решена. Паскаль Бойарт, приложив скриншот транзакции, написал в своем твиттере: «Кто-то только что разгадал биткоин-пазл! Поздравляю его или ее. Пожалуйста, свяжитесь со мной и расскажите сообществу, каким образом Вы нашли решение».
Позднее пользователь под именем Antoine Giver of Etherium сообщил в твиттере: «@marabrito31 и я только что нашли ключ к мозаике Паскаля Бойарта в Париже. Мы очень рады стать победителями в этом состязании и благодарим всех, кто участвовал в данной акции».
По словам счастливчика, решение пазла будет представлено позже:«В ближайшие дни мы раскроем детали разгадки. Несите миру весть о Биткоине!». Энтони отмечает, что картина, написанная Бойартом, очень точно изобразила «борьбу французских граждан, которые объединились, чтобы одержать победу над ложью банков».
Сама роспись имеет революционный подтекст — на ней изображена женщина, размахивающая французским флагом и поддерживающая мужчин в желтых жилетах.
Справка finance.ua
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