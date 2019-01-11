В Минюсте рассказали, сколько взыскали долгов с неплательщиков алиментов в 2018 году (инфографика)

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Государственные исполнители Министерства юстиции Украины взыскали 4,6 млрд гривен долгов с неплательщиков алиментов в течение 2018 года.
Об этом сообщает министр юстиции Павел Петренко на своей странице в Facebook.
“В 2018 году гос. исполнители Минюста взыскали 4,6 млрд грн долгов по уплате алиментов в пользу украинских детей”, – говорится в сообщении.
Это почти вдвое больше показателя 2017 года. Тогда было возвращено 2,4 млрд грн задолженности.
“Достичь таких результатов удалось благодаря законодательным инициативам #ЧужихДітейНеБуває, которые ввели новые мощные инструменты воздействия на должников”, – добавляет Петренко.
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