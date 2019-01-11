Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 51 0

В Минюсте рассказали, сколько взыскали долгов с неплательщиков алиментов в 2018 году (инфографика)

В Минюсте рассказали, сколько взыскали долгов с неплательщиков алиментов в 2018 году (инфографика)

Государственные исполнители Министерства юстиции Украины взыскали 4,6 млрд гривен долгов с неплательщиков алиментов в течение 2018 года.

Об этом сообщает министр юстиции Павел Петренко на своей странице в Facebook.

“В 2018 году гос. исполнители Минюста взыскали 4,6 млрд грн долгов по уплате алиментов в пользу украинских детей”, – говорится в сообщении.

Это почти вдвое больше показателя 2017 года. Тогда было возвращено 2,4 млрд грн задолженности.

“Достичь таких результатов удалось благодаря законодательным инициативам #ЧужихДітейНеБуває, которые ввели новые мощные инструменты воздействия на должников”, – добавляет Петренко.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минюстиции
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина