В Минюсте рассказали, сколько взыскали долгов с неплательщиков алиментов в 2018 году (инфографика)

Государственные исполнители Министерства юстиции Украины взыскали 4,6 млрд гривен долгов с неплательщиков алиментов в течение 2018 года.

Об этом сообщает министр юстиции Павел Петренко на своей странице в Facebook.

“В 2018 году гос. исполнители Минюста взыскали 4,6 млрд грн долгов по уплате алиментов в пользу украинских детей”, – говорится в сообщении.

Это почти вдвое больше показателя 2017 года. Тогда было возвращено 2,4 млрд грн задолженности.

“Достичь таких результатов удалось благодаря законодательным инициативам #ЧужихДітейНеБуває, которые ввели новые мощные инструменты воздействия на должников”, – добавляет Петренко.