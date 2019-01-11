Аудитор Deloitte получил более 43 миллиардов долларов дохода

Компания Deloitte Global в 2018 году получила рекордные 43,2 млрд долларов совокупных доходов и 17,7 млн долларов на локальном уровне.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

“Доходы от предоставления услуг«Делойт» в Украине выросли на 14% в 2018 по сравнению с 2017 финансовым годом”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, одним из приоритетных направлений для «Делойт» в Украине является обучение и развитие сотрудников.

“Общие инвестиции в программы обучения в отчетном периоде составили почти 480 тысяч долларов”, – отмечается в пресс-релизе.

KPMG International ранее сообщила о рекордном уровне глобальных совокупных доходов сети компаний в размере 29 млрд долларов за финансовый год, закончившийся 30 сентября 2018 года.

Справка finance.ua